19 августа
﻿
Жизнь

Спасатели попросили жителей Алтайского края не волноваться и сохранять спокойствие

Краевой главк МЧС РФ по Алтайскому краю попросил жителей региона не волноваться и сохранять спокойствие.

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.
Авиапредприятие «Алтай»

Дело в том, что 17 августа в регионе проходят пожарно-тактические учения.

Где пройдут учения

Учения пройдут следующих местах:

  • в барнаульском аэропорту и бийской гостинице «Восток»,
  • в 16-этажном жилом доме в Новоалтайске,
  • в новоегорьевском доме-интернате для престарелых и инвалидов,
  • в Заринске — на предприятии Алтай-Кокс (ТЭЦ),
  • в селе Советском на газораспределительной станции,
  • на шипуновском «Мельничном комплексе «Роса»»,
  • в Тюменцевской ЦРБ,
  • в Славгороде,
  • в родинском медколледже,
  • в Краснощеково, в ребрихинском доме культуры.

Сотрудники МЧС ознакомятся с планировкой и конструкцией зданий, проведут оценку обстановки, запланирована эвакуация людей. Также специалисты проверят исправность противопожарных технических средств.

Ранее в аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Легенда — з-за внезапного и мгновенного разрушения резервуара с нефтепродуктом на складе разлилось топливо.

Учения прошли успешно, участники достигли всех поставленных целей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость