Спасатели попросили жителей Алтайского края не волноваться и сохранять спокойствие

Дело в том, что 17 августа в регионе проходят пожарно-тактические учения.
Где пройдут учения
Учения пройдут следующих местах:
- в барнаульском аэропорту и бийской гостинице «Восток»,
- в 16-этажном жилом доме в Новоалтайске,
- в новоегорьевском доме-интернате для престарелых и инвалидов,
- в Заринске — на предприятии Алтай-Кокс (ТЭЦ),
- в селе Советском на газораспределительной станции,
- на шипуновском «Мельничном комплексе «Роса»»,
- в Тюменцевской ЦРБ,
- в Славгороде,
- в родинском медколледже,
- в Краснощеково, в ребрихинском доме культуры.
Сотрудники МЧС ознакомятся с планировкой и конструкцией зданий, проведут оценку обстановки, запланирована эвакуация людей. Также специалисты проверят исправность противопожарных технических средств.
Ранее в аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Легенда — з-за внезапного и мгновенного разрушения резервуара с нефтепродуктом на складе разлилось топливо.
Учения прошли успешно, участники достигли всех поставленных целей.