Спасатели попросили жителей Алтайского края не волноваться и сохранять спокойствие

Краевой главк МЧС РФ по Алтайскому краю попросил жителей региона не волноваться и сохранять спокойствие.

В барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.

Дело в том, что 17 августа в регионе проходят пожарно-тактические учения.

Где пройдут учения

Учения пройдут следующих местах:

в барнаульском аэропорту и бийской гостинице «Восток»,

в 16-этажном жилом доме в Новоалтайске,

в новоегорьевском доме-интернате для престарелых и инвалидов,

в Заринске — на предприятии Алтай-Кокс (ТЭЦ),

в селе Советском на газораспределительной станции,

на шипуновском «Мельничном комплексе «Роса»»,

в Тюменцевской ЦРБ,

в Славгороде,

в родинском медколледже,

в Краснощеково, в ребрихинском доме культуры.

Сотрудники МЧС ознакомятся с планировкой и конструкцией зданий, проведут оценку обстановки, запланирована эвакуация людей. Также специалисты проверят исправность противопожарных технических средств.

Ранее в аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Легенда — з-за внезапного и мгновенного разрушения резервуара с нефтепродуктом на складе разлилось топливо.

Учения прошли успешно, участники достигли всех поставленных целей.