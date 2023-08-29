Спас Нерукотворный: традиции и приметы на 29 августа

Традиции на Спас Нерукотворный
Этот праздник посвящен Нерукотворному образу Иисуса Христа. Нерукотворным образ считается потому что образовался он после того, как Иисус Христос приложил полотно к своему лицу, которое чудным образом отразилось на нем.
Сегодня желательно полакомиться орехами или блюдами из орехов, с их добавлением. Хлеб и изделия из муки/теста также в этот день являются традиционными.
Также это хороший день для покупок. Особенно удачными будут вещи из ткани — одежда, мягкая мебель, постельное белье, картины и так далее.
Хлеб.
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Что запрещено делать на Спас Нерукотворный
- плохо обращаться с хлебом, кидаться им, бросать на пол — к неприятностям и большим трудностям.
- пользоваться чужим полотенцем — можно перетянуть на себя болезни хозяина.
- ходить в лес поодиночке, отправляться на рыбалку и охоту одному — можно заблудиться, попасть в болото, наткнуться на диких зверей, пораниться.
- желать кому-то зла, в мыслях или на словах, мстить, вредить человеку — вернется большее зло в ответ.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.
Народные приметы на 29 августа 2023 года
- Журавли улетают — на Покров, 14 октября, будет мороз.
- Много орехов уродилось — в следующем году большой урожай хлеба.
- Звезды белые — к сухой и ясной погоде.
- Вода спокойная, без ряби и волн — осень и зима тихие, без сильных ветров и метелей.
- Журавли не улетают — зима окажется поздней, тепло ещё долго простоит.
- Найти сросшиеся орехи — к богатству.
- Орех на голову упал — по приметам к неожиданной прибыли.
- Благоприятный день для дальней дороги, путешествия — все пройдет как было задумано.
- Дождь или гроза — к теплой осени.
- Солнечный день — к раннему бабьему лету.
- Случайно пролить на себя воду — к большим деньгам.