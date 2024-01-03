3 января
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Жизнь

Сотрудников ГИБДД на Алтае поблагодарили за бдительность и душевность

2 января в социальных сетях появилось письмо-благодарность. Адресовалась оно сотрудникам ГИБДД. Автор сообщала: ее мужа остановили на трассе и попросили быть бдительным.

Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от мороза водителям
Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от мороза водителям
ГУ МВД по Алтайскому краю

Обращение опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

"Хотелось бы выразить огромную благодарность экипажам ДПС, дежурящим на трассах Алтайского края. Сегодня мужа по дороге в Новосибирск на "Грани Алтая" остановил экипаж, ребята поинтересовались самочувствием водителя, состоянием автомобиля, узнали, есть ли какие-нибудь неисправности, спросили об авариях на трассе и попросили быть бдительным", - написала подписчица Наталья.

По ее словам, на новосибирских участках такой бдительности сотрудников ГИБДД никогда не было. "Там только бездорожье и камеры", - написала она.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Настасья Коваленко

Напомним, 3 января в Алтайском крае ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный, по югу и востоку местами сильный мокрый снег, переходящий в снег, метели, возможны гололедные явления, днем небольшой снег, местами метели.

На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура ночью и днем -3,-8 гр., по западу местами -13…-18 гр., с похолоданием в течение дня.

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