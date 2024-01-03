Сотрудников ГИБДД на Алтае поблагодарили за бдительность и душевность

2 января в социальных сетях появилось письмо-благодарность. Адресовалась оно сотрудникам ГИБДД. Автор сообщала: ее мужа остановили на трассе и попросили быть бдительным.

Обращение опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

"Хотелось бы выразить огромную благодарность экипажам ДПС, дежурящим на трассах Алтайского края. Сегодня мужа по дороге в Новосибирск на "Грани Алтая" остановил экипаж, ребята поинтересовались самочувствием водителя, состоянием автомобиля, узнали, есть ли какие-нибудь неисправности, спросили об авариях на трассе и попросили быть бдительным", - написала подписчица Наталья.

По ее словам, на новосибирских участках такой бдительности сотрудников ГИБДД никогда не было. "Там только бездорожье и камеры", - написала она.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег. Настасья Коваленко

Напомним, 3 января в Алтайском крае ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный, по югу и востоку местами сильный мокрый снег, переходящий в снег, метели, возможны гололедные явления, днем небольшой снег, местами метели.

На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура ночью и днем -3,-8 гр., по западу местами -13…-18 гр., с похолоданием в течение дня.

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