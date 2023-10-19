Сотрудники Топчихинской ЦРБ жалуются на многочисленные нарушения и низкую зарплату

В Топчихинской ЦРБ, по словам сотрудников, уровень заработной платы медицинских работников в разы отличается от зарплаты в других медорганизаций Алтайского края. Молодые специалисты сюда ехать не хотят, а оставшийся медперсонал — на грани увольнения. Об этом коллектив больницы написал депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву.

По мнению медицинских работников, причина сложившейся ситуации — в руководстве учреждения. Заявители рассказывают, что в прошлом году по приказу экс-главврача Топчихинской ЦРБ были сокращены все повара и подсобные рабочие, участвующие в приготовлении и доставке пищи для пациентов, находящихся на стационарном лечении. Эту функцию переложили на кафе "Березка", меню которого не соответствует диетическим нормам, а блюда слишком дорогие для бюджетного медучреждения.

Заявители также говорят, что было устное распоряжение главврача не направлять пациентов в стационар. Объясняли такую реорганизацию, а по факту полное сокращение пищеблока, "нехваткой денежных средств". Здание же, в котором располагался пищеблок, было сдано в аренду частной организации по производству полуфабрикатов.

После смены главного врача ЦРБ ситуация еще больше накалилась. Сотрудники говорят, что руководство больницы по своему усмотрению переставляет медперсонал из одного отделения в другое, не считаясь с их желаниями и возможностями.

Медработникам не подписывают заявления на замещение отсутствующих коллег, что сказывается на размере зарплаты.

В тоже время главные врачи (уволенный и действующий), а также их заместители получают все выплаты и премиальные вовремя и регулярно, — пишут сотрудники больницы.

А вот стимулирующие выплаты другим работникам проводятся с нарушениями, утверждают заявители.

Коллектив сотрудников Топчихинской ЦРБ попросил Александра Терентьева вмешаться в ситуацию, в том числе инициировать прокурорскую проверку изложенных фактов. Депутат подготовил запросы в Гострудинспекцию Алтайского края для проверки трудовых отношений и правильности начислений заработных плат, стимулирующих и премиальных в госучреждении. Также готовится запрос в краевую прокуратуру для оценки других фактов, указанных в обращении.