Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

В Великобритании появились порноролики, которые сняты в больнице Белфаста. Об этом передает Lenta.ru.

Серия видеороликов разразила скандал в столице Северной Ирландии. Выяснилось, что интимные видео снимают в одной из крупнейших больниц.

По предварительной информации, клинику в порностудию превратили сотрудники из онкологического отделения.

Фонд социальной защиты заявил, что относится к инциденту серьезно и на данный момент ведет расследования. Однако то, что ролики снимали именно в больнице - еще не подтвердили.

Ранее стало известно, что задержали "режиссера", который снимал детское порно больше 11 лет назад.