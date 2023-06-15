Сотрудники барнаульского водоканала сдали кровь в преддверии Всемирного дня донора.

Чувствую свое участие в спасении чьей-то жизни, жалею, что не делал этого чаще. Корпоративная донорская акция — это прекрасная возможность помощи другим людям и сплочения нашего коллектива, ведь ничто так не сближает в рабочей команде, как благородное, нужное и весьма значимое дело, — отметил Сергей Колегов, ведущий инженер отдела по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул».