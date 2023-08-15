16 августа
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Жизнь

Сотрудники Алтай-Кокса создают арт-объекты и озеленяют территорию завода

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) назвали лучшие подразделения, которые стали лидерами ежегодного конкурса по благоустройству «Зеленый завод».

«Алтай-Кокс»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) назвали лучшие подразделения, которые стали лидерами ежегодного конкурса по благоустройству «Зеленый завод».

Фоторепортаж по ссылке.

Первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, железнодорожный цех и отдел технического контроля. В числе призеров отметили углеподготовительный, коксовый, ремонтный, автотранспортный цеха, специализированный участок по горячему ремонту и цех тепловодоснабжения. Они обновили баннеры, разбили цветники и благоустроили территорию.

Комиссия конкурса оценивала озеленение территории, общее состояние клумб и благоустройство цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой.

Сотрудники специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования создали зону с макетом токарного станка.

Работники цеха улавливания установили на своей территории новый арт-объект в виде капли каменноугольной смолы и обновили символику подразделения.

Заводские железнодорожники продолжили благоустройство территории, в том числе тепловозо-вагонного депо, в котором в прошлом году установили макет поезда.

Коллектив специализированного участка по горячему ремонту дополнил модель отопительного простенка коксовой печи, который сейчас используют в учебных целях, новой композицией из огнеупорного кирпича.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

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