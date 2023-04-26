28 апреля
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Жизнь

Сотни объектов культуры в Алтайском крае требуют капремонта, десятки надо построить

Капитального ремонта в Алтайском крае на сегодняшний день требуют 298 объектов культуры из 1006. Об этом заявила министр культуры региона Елена Безрукова.

Площадь у ДК "Химик" в поселке Степное озеро.
Площадь у ДК "Химик" в поселке Степное озеро.
blag-admin.ru

Ремонтируется 60 заведений в год

За последние пять лет ремонтами разного рода в Алтайском крае было охвачено около 300 объектов. Капитально отремонтированы 74 объекта, текущий ремонт проведен в 45 клубах, свыше 200 объектов отремонтировано в рамках проекта поддержки местных инициатив по направлению «культура».

Елена Безрукова подчеркнула, что за восемь лет с 2006 по 2013 год было отремонтировано всего 39 объектов, и это еще считалось существенным ростом по сравнению с предыдущими годами. Поэтому 300 объектов за пять лет — это достижение.

На сегодняшний день сеть учреждений культуры в Алтайском крае является одной из самых больших в России — регион входит в первую пятерку. Здесь расположено 2028 культурных «очагов».

Елена Безрукова.
Елена Безрукова.
Максим Стрелковский.

Алтайские села нуждаются в десятках культурных объектов

В сельской местности Алтайского края требуется построить 31 учреждение культуры. Таковы данные проведенного министерством культуры мониторинга.

Елена Безрукова,
глава минкульта АК:

Мы проводили мониторинг по селам, не имеющим стационарных культурных объектов, но достигшим определенной численности населения, которая, по мнению районной администрации, требует наличия таковых.

Вместе с тем, не совсем ясно, откуда возьмутся кадры для этих заведений. Даже в уже имеющихся учреждениях кадровая проблема имеет место. Всего в отрасли культуры на Алтае, по данным на 2022 год, работало немногим более 9,5 тыс. человек.

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