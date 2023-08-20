Состоялось авиашоу на речном вокзале. Показываем, как это было

Каждое третье воскресенье августа отмечается День воздушного флота России - в этому году 20 августа.

Авиашоу в Барнауле. День города - 2019.

Выпускники летного не отступились от традиции и в 2023 году, которую чтут 24 года подряд.

Правда, шоу было без парашютистов. Однако прилетели несколько ассов авиаклуба в Панфилово.

Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Главного маршала авиации К. А. Вершинина (Барнаульское ВВАУЛ) было создано на основании постановления Совета Министров СССР от 18 августа 1966 для подготовки лётчиков Фронтовой (бомбардировочной, истребительной, истребительно-бомбардировочной, штурмовой) авиации.

Ранее полный форсаж: пилотажные группы, ас-вертолетчик и летчик-баянист. Как прошло грандиозное авиашоу в Сибири.