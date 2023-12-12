12 декабря
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Жизнь

Sony прекратит продажи смартфонов Xperia

Японский бренд Sony перестанет выпускать смартфоны Xperia. Об этом сообщает Lenta.ru.

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

Скорее всего, в 2024 году корпорация прекратит производство устройств Xperia, но перейдет на другие девайсы.

Конечно, компания не уйдет с рынка, новые устройства могут получить названия Sony или Sony Phone.

Эксперты отмечают, что линейка Xperia не пользуется популярностью из-за высокой цены и небольшого объема выпущенных смартфонов.

Товарный знак Xperia появился в 2008 году. До этого компания выпускала телефоны под маркой Sony Ericsson.

Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.

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