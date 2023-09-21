Солнце спокойно. Какие магнитные вспышки ожидаются 21 сентября 2023 года

Индекс магнитизма достигнет всего трех баллов. А пик активности придется на 8:00 до 12:00 по мск.
Во второй половине дня вспышки будут всего 1-2 балла. Вероятность магнитного шторма равен одному проценту.
Эксперты отмечают, что геомагнитные активности не должны расти до выходных.
Магнитные бури, которые начали набирать активность в сентябре, не хотят идти на спад. До конца сентября метеорологи ожидают мощные магнитные колебания.
Ранее мы рассказывали как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском.