Солнце спокойно. Какие магнитные вспышки ожидаются 21 сентября 2023 года

Сегодня, 21 сентября, не ожидается сильных вспышек на солнце. Однако геомагнитная активность будет только расти.

Индекс магнитизма достигнет всего трех баллов. А пик активности придется на 8:00 до 12:00 по мск.

Во второй половине дня вспышки будут всего 1-2 балла. Вероятность магнитного шторма равен одному проценту.

Эксперты отмечают, что геомагнитные активности не должны расти до выходных.

Магнитные бури, которые начали набирать активность в сентябре, не хотят идти на спад. До конца сентября метеорологи ожидают мощные магнитные колебания.

Ранее мы рассказывали как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском.