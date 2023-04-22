Солнце греет, возятся жучки. Фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогреваются после «второй зимы»

Между тем в Алтайском крае 22 и 23 апреля будет настоящая весна с потеплением до +19 градусов.
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«Когда после лютой метели выходит солнце, снова начинаешь верить в то, что сейчас весна», — пишет барнаульский фотограф Марина Селезенева на своей странице в «Вконтакте». Девушка показала, как Барнаул и его обитатели понемногу отогреваются после внезапных апрельских морозов.
Между тем в Алтайском крае 22 и 23 апреля будет настоящая весна с потеплением до +19 градусов.
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