Солнце греет, возятся жучки. Фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогреваются после «второй зимы»

«Когда после лютой метели выходит солнце, снова начинаешь верить в то, что сейчас весна», — пишет барнаульский фотограф Марина Селезенева на своей странице в «Вконтакте». Девушка показала, как Барнаул и его обитатели понемногу отогреваются после внезапных апрельских морозов.