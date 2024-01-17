Собчак впервые вышла на публику после «голой» вечеринки

Она пришла на премьеру фильма «Воздух» в кинотеатре «Октябрь», сообщает Super.

На публике Собчак появилась в кожаной юбке, жакете, коричневом топе, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось,что Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за "голой" вечеринки. Это произошло из-за отмены намеченных рабочих планов.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

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