Собаки, цены и гибель зампредседателя. Чем запомнился седьмой состав общественной палаты

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Повышение цен на проезд

Повышение цен на проезд навело шуму в городах Алтайского края. Люди были возмущены ростом цен и мечтали о днях, когда проезд стоил 23 рубля.

Несмотря на это, члены ОП заявили, что повышение платы на проезд в общественном транспорте - вынужденная мера. Их убедили аргументы, которые привел председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

Это, в частности, рост стоимость топлива, запасных частей, электроэнергии и других расходов. В результате фактическая себестоимость перевозки пассажиров и багажа превысила действующий тариф за наличный расчет.

Между тем общественники высказали много замечаний к состоянию транспорта, поведению водителей, «гонкам» за пассажирами, которые нередко приводят к авариям, сообщает пресс-центр города.

Но все же из-за "назревшей необходимости" решение о повышении тарифного плана за проезд в общественном транспорте члены ОП единогласно поддержали.