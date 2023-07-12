Собаки, цены и гибель зампредседателя. Чем запомнился седьмой состав общественной палаты

Повышение цен на проезд навело шуму в городах Алтайского края. Люди были возмущены ростом цен и мечтали о днях, когда проезд стоил 23 рубля.
Несмотря на это, члены ОП заявили, что повышение платы на проезд в общественном транспорте - вынужденная мера. Их убедили аргументы, которые привел председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.
Это, в частности, рост стоимость топлива, запасных частей, электроэнергии и других расходов. В результате фактическая себестоимость перевозки пассажиров и багажа превысила действующий тариф за наличный расчет.
Между тем общественники высказали много замечаний к состоянию транспорта, поведению водителей, «гонкам» за пассажирами, которые нередко приводят к авариям, сообщает пресс-центр города.
Но все же из-за "назревшей необходимости" решение о повышении тарифного плана за проезд в общественном транспорте члены ОП единогласно поддержали.
Во времена пандемии немалые споры вызывал вопрос о введении ограничений в общественных местах. В частности камнем преткновения стало введение OR-кодов.
Так заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Пелеганчук поддерживал все ограничительные меры и их соблюдение. Он заявлял, что вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета и сохранить жизни людей.
В свою очередь недовольство по поводу введения кодов высказал бизнес-омбудсмена Андрей Осипов. Он требовал организовать поддержку пострадавшим сферам общепита и торговых центров.
Было и мнение и о том, что присваивание QR-кода нарушает права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его принадлежности к каким-либо социальным группам. Его высказала директор АРОО «Защита прав потребителей» Людмила Жгун.
Несмотря на это, как мы уже знаем, OR-коды все равно ввели на некоторое время в крае.
В феврале 2022 года в Общественной палате обсуждали вопрос о бродячих животных. Специалисты били тревогу: стерилизованные и выпущенные на волю собаки миролюбивее не становятся, напротив — чаще проявляют агрессию.
Сергей Серов утверждает, что ежегодно в Алтайском крае появляется около 2 тыс. обращений о нападениях бродячих собак. Убрать их всех с улицы не представляется возможным — бюджет региона дефицитный, а строительство только одного приюта может обойтись в 30 млн рублей.
Выход один — применять усыпление, считает Сергей Серов. Он утверждает: эта процедура необходима в отношении агрессивных собак, представляющих опасность для населения. Его поддержал Андрей Коломиец, член Общественной палаты, проректор Алтайского медуниверситета.
Тогда на ближайшей сессии АКЗС был рассмотрен вопрос об увеличении затрат на отлов животных. Сумма увеличилась с нынешних 16 до 24 млн рублей.
В марте 2022 года седьмой состав Общественной палаты дополнила яркая Ирина Яковенко - директор реабилитационного центра "Журавлики", мать троих детей. Она получила 29 из 34 голосов. Ее конкурентом был самый молодой член Общественной палаты - Максим Третьяков.
"Даже если человек получил инвалидность, это не значит, что он перестал быть личностью. Он хочет посещать те же самые кофейни, торговые центры, театры, в которых бывал до того, как, например, сел в коляску. Могу утверждать на собственном опыте", - прокомментировала она.Ирина Яковенко.Предоставлено altapress.ru.
В мае 2022 года барнаульского общественника Константина Емешина исключили из состава Общественной палаты. Как объяснил председатель палаты Владимир Лопаткин, причиной стало "грубое нарушение кодекса этики члена палаты».
Altapress.ru спросил, связано ли исключение с альтернативным мнением активиста о специальной военной операции.
«Там даже не альтернативная его позиция, а распространение материалов, которые являются непроверенными, которые он выставил в соцсети ВКонтакте. А материалы такие, что нас это покоробило», - объяснил Владимир Лопаткин.
Публикацией Емешина в соцсетях (она связана со спецоперацией) заинтересовались правоохранительные органы, также объяснил собеседник altapress.ru, и палате стало об этом известно. Однако при исключении рассмотрели "не законодательную, а моральную сторону» дела, сказал он.
В августе 2022 года Общественная палата лишилась своего зампредседателя - Евгения Новикова. В начале июля он отправился с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику, а 10 июля колонна попала под ракетный обстрел. Произошло это под Шахтерском.
Прощание с ним прошло 17 августа, в этот же день ему должно было исполниться 53 года. Друзья и знакомые отзывались о нем, как о добром, всегда улыбчивом человеке, заслуги и регалии которого никак не испортили.