18 июня
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Жизнь

Собака прибилась к российским военным и спасла их от ловушек ВСУ

К бойцам 15-й гвардейской бригады российских войск прибилась собака. В последствии она спасла их от оставленных противником мин. Об этом сообщает Telegram-канал бригады.

Доберман. Собака.
Доберман. Собака.
СС0

Военный рассказал, что их бригада нашла собаку в одном из населенных пунктов, который перешел под контроль. Животное полюбилось бойцам, и они назвали ее куклой.

Оказалось, что собака была ранена — у нее в спине нашли заросший осколок.

Кукла следовала за бойцами повсюду, в том числе выходила на инженерную доразведку. Там она предупреждала военных о ловушках.

«На том участке, где начинались сюрпризы, она просто вставала на тропе поперек и не давала двигаться. Каждый раз ее обходишь, она выбегает вперед и встает», — рассказывает боец.

Недавно Кукла родила 11 щенков, большинство из которых бойцы раздали другим подразделениям.

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