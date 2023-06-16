Собака прибилась к российским военным и спасла их от ловушек ВСУ

К бойцам 15-й гвардейской бригады российских войск прибилась собака. В последствии она спасла их от оставленных противником мин. Об этом сообщает Telegram-канал бригады.

Военный рассказал, что их бригада нашла собаку в одном из населенных пунктов, который перешел под контроль. Животное полюбилось бойцам, и они назвали ее куклой.

Оказалось, что собака была ранена — у нее в спине нашли заросший осколок.

Кукла следовала за бойцами повсюду, в том числе выходила на инженерную доразведку. Там она предупреждала военных о ловушках.

«На том участке, где начинались сюрпризы, она просто вставала на тропе поперек и не давала двигаться. Каждый раз ее обходишь, она выбегает вперед и встает», — рассказывает боец.

Недавно Кукла родила 11 щенков, большинство из которых бойцы раздали другим подразделениям.