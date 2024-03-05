6 марта
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Жизнь

Собака могла откусить и проглотить пенис своего хозяина

В немецком городе Херне, вероятно собака откусила и проглотила половой орган хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Собачка.
Собачка.
СС0

Все произошло 27 февраля. Из дома мужчины доносился лай собак посреди ночи, поэтому соседи решили вызвать скорую.

Полицейские обнаружили на месте стонущего от боли 66-летнего мужчину. В промежности у него была свежая рана, а рядом сидела собачка размером с джек-рассел-терьера

Отмечается, что у пострадавшего не было пениса. Полиция не смогла найти ни орган, ни орудие происшествия.

Мужчину госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, поэтому он не успел ничего рассказать.

В полиции заявили, что виновником могла стать собака. Возможно, она откусила пенис и съела его. При этом не исключено, что это был несчастный случай во время секса или преступление.

Ранее сообщалось, что мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его.

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