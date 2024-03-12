Собаку, которую искали 10 дней, нашли застрявшей в сугробе

6-летняя Пеппер ушла из дома, и хозяева забили тревогу через пару часов. Они позвонили в службу спасения животных — волонтеры начали искать животное.
Собаку долго не могли найти, однако на десятый день поисковому псу удалось найти Пеппер.
Оказалось, что хвостатая застряла в глубоком сугробе между деревьями. Хозяину и волонтерам удалось спасти хвостатую.
Ранее сообщалось, что верблюдов заметили на алтайской трассе.
При этом неизвестно откуда они взялись и есть ли у них хозяин.
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