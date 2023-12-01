Снова мост и снова шторм. Что произошло в Алтайском крае 1 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.

Синоптики предупредили, что штормовой ветер вернется в Алтайский край. 3 декабря ожидаются порывы до 30 м/с. Правительство края поручило главам районов готовиться к нештатным ситуациям.

Депутаты АКЗС приняли закон о бюджете Алтайского края на 2024 год. Общий объем доходов планируется в сумме 149,82 млрд рублей, расходов — 164,108 млрд.

Барнаул встретил первое за полтора года утро с открытым мостом на проспекте Ленина.

Мы выяснили, помог ли он жителям разных районов города добраться до работы быстрее. А еще опубликовали большой фоторепортаж с открытия.

Врачи алтайской больницы имени Эрдмана рассказали, из-за каких, казалось бы, обычных проблем с физическим здоровьем люди могут по-настоящему «сойти с ума».

На смотровой площадке в заказнике «Лебединый» запустили пункт обогрева для посетителей. Так что можно приезжать смотреть на кликунов (сейчас их там около 50).

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