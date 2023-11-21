Снова морозец, голодные лебеди и внезапный сальмонеллез. Что произошло в Алтайском крае 21 ноября

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- В Алтайском крае вновь проявились признаки приближающейся зимы: легкий снег, морозец, люди в шапках и пуховиках. Смотрите в нашем репортаже, как выглядят барнаульцы и Барнаул в конце ноября.
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