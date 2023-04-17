Снежный апокалипсис на дорогах показали жители Алтайского края

Во власть стихии попали трассы Рубцовск-Змеиногорск и Барнаул-Бийск. Водители отмечают сильный снег, гололедицу, боковой ветер и практически нулевую видимость, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Водители также возмущены отсутствием дорожных служб.

По информации ФКУ Упрдор «Алтай», закрыта трасса А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан, с 132 по 337 км).

В МЧС сообщают, что организована работа по снегоочистке дороги на всем протяжении участка.

Водителей, которые уже переобули автомобили с зимней резины на летнюю, просят воздержаться от дальних поездок.

На время непогоды на трассах организовали специальные стоянки для большегрузного транспорта, сообщает Минтранс:

На Чуйском тракте стоянки организованы на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

На трассе А-322 стоянки работают на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.

На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из села.