Смотрим в дневное небо: порывистый ветер принесет затяжное ненастье. И при чем тут исцеление вещей

29 октября на Руси посвящали Лонгину Сотнику. В народе этот праздник связывали со зрением. Православная церковь вспоминает мученика Лонгина Сотника. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции на Лонгина Сотника

Лонгина Сотника почитали как целителя от всех болезней, в особенности зрения.

Также Лонгин Сотник оберегал дом от нечистой силы.

В этот день теплые вещи доставали из сундуков и выносили на мороз — так вещи исцелялись.

Что нельзя делать 29 октября?

В этот день не стоит напрягать зрение — сидеть за компьютером, читать книги.

Не рекомендуется сидеть дома — можно заболеть. Лучше прогуляться на улице.

Запрещено браниться и сквернословить.

Приметы на Лонгина Сотника

Порывистый ветер – к дождю и затяжному ненастью.

Тучи опускаются – к ненастью.

В Алтайском крае порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Также прогнозируется мокрый снег — как в регионе, так и в Барнауле. Так что все сходится. Надо прислушаться в советам и пойти погулять. естественно, не во время осадков.

И не забудьте покормить синичек и воробьев — эти птахи нарезают круги возле кормушек в ожидании семечек. Ведь мушки уже не летают и птицам трудно добывать корм.

Ранее штормовой ветер обрушился на Алтайский край.