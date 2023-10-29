Смотрим в дневное небо: порывистый ветер принесет затяжное ненастье. И при чем тут исцеление вещей

Традиции на Лонгина Сотника
Лонгина Сотника почитали как целителя от всех болезней, в особенности зрения.
Также Лонгин Сотник оберегал дом от нечистой силы.
В этот день теплые вещи доставали из сундуков и выносили на мороз — так вещи исцелялись.
Что нельзя делать 29 октября?
- В этот день не стоит напрягать зрение — сидеть за компьютером, читать книги.
- Не рекомендуется сидеть дома — можно заболеть. Лучше прогуляться на улице.
- Запрещено браниться и сквернословить.
Приметы на Лонгина Сотника
- Порывистый ветер – к дождю и затяжному ненастью.
- Тучи опускаются – к ненастью.
В Алтайском крае порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Также прогнозируется мокрый снег — как в регионе, так и в Барнауле. Так что все сходится. Надо прислушаться в советам и пойти погулять. естественно, не во время осадков.
И не забудьте покормить синичек и воробьев — эти птахи нарезают круги возле кормушек в ожидании семечек. Ведь мушки уже не летают и птицам трудно добывать корм.