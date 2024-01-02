СМИ: сибиряк выиграл в лотерею 1 млрд рублей

В новогоднем тираже лотереи "Русское лото" разыгрывалось 2 779 715 190 рублей, выигрыши разные - от 162,5 тыс. рублей.
Впервые миллиард рублей выиграла пенсионерка из Подмосковья в 2020 году. Вторым обладателем миллиарда стал слесарь из Нижнего Новгорода в 2023-м.
Первый же выигрыш миллиарда вызвал большой ажиотаж - "КП" рассказывала, что в киоски выстроились очереди.
Ранее altapress.ru рассказывал, что американец хотел выкинуть счастливый лотерейный билет - считал, что он "пустой. В дальнейшем оказалось, что он выиграл 2 млн долларов. Деньги он получил и решил натравить - создать финансовую подушку безопасности для семьи.
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