Смерть Пухляша и дефицит лекарств на Алтае. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость, облетевшая всю Россию — внезапно умер алтайский танцор и певец Дмитрий Красилов, известный как Пухляш. Ему было всего 29 лет. Мы написали , как он смог покорить не только сцену, но и сердца людей. А другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Ситуация на строительном рынке Алтая — как по яйцам

На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Крупные банки снова увеличат проценты на кредиты. А это значит, что от цен на новостройки и вторичку глаза продолжат лезть на лоб.

Известно, что вторичное жилье уже почти никто не берет. А некоторые расторопные покупатели успели «прыгнуть в уходящий вагон». В сентябре 2023 года практически остановилась продажа однокомнатных квартир и евродвушек через агентов.

Однако после повышение ключевой ставки ситуация лучше не станет. Ожидается, объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье снизятся еще сильнее. Как бы не пробили дно.

Что говорят эксперты о росте ключевой ставки и как она влияет на Алтайский край — читайте здесь.

Ключи от квартиры. CC0

Край справился с дефицитом лекарств

Сегодня минздрав закупает примерно 75% отечественных препаратов, оставшиеся 25% - импортные и не имеют аналоговой замены. Но давайте вспомним, что было год назад. Тогда многие препараты исчезли с полок, в аптеках появились очереди. Создался настоящий дефицит лекарств. Появились проблемами с выдачей медикаментов льготникам.

И вот, под конец 2023 года, минздрав Алтайского края завил, что лекарств теперь хватит на всех.

Как региону удалось решить проблему — читайте в нашем материале.

Таблетки, лекарства СС0

Столетняя история про сговор, взятки и поджог

С того момента, как у Демидова изъяли алтайские заводы, здесь запретили открывать почти любые частные предприятия.

Прошло время, появились разрешения. А вместе с ними бюрократические барьеры. Преодолеть их помогали взятки и картельный сговор.

Мы решили вспомнить, как алтайский бизнес выживал сто лет назад.

Художник Владимир Мулин. "Купцы за чаепитием в трактире". ОК/"Русская культура".

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