21 декабря
﻿
Жизнь

Смерть Пухляша и дефицит лекарств на Алтае. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость, облетевшая всю Россию — внезапно умер алтайский танцор и певец Дмитрий Красилов, известный как Пухляш. Ему было всего 29 лет. Мы написали, как он смог покорить не только сцену, но и сердца людей. А другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Ситуация на строительном рынке Алтая — как по яйцам

На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Крупные банки снова увеличат проценты на кредиты. А это значит, что от цен на новостройки и вторичку глаза продолжат лезть на лоб.

Известно, что вторичное жилье уже почти никто не берет. А некоторые расторопные покупатели успели «прыгнуть в уходящий вагон». В сентябре 2023 года практически остановилась продажа однокомнатных квартир и евродвушек через агентов.

Однако после повышение ключевой ставки ситуация лучше не станет. Ожидается, объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье снизятся еще сильнее. Как бы не пробили дно.

Что говорят эксперты о росте ключевой ставки и как она влияет на Алтайский край — читайте здесь.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Край справился с дефицитом лекарств

Сегодня минздрав закупает примерно 75% отечественных препаратов, оставшиеся 25% - импортные и не имеют аналоговой замены. Но давайте вспомним, что было год назад. Тогда многие препараты исчезли с полок, в аптеках появились очереди. Создался настоящий дефицит лекарств. Появились проблемами с выдачей медикаментов льготникам.

И вот, под конец 2023 года, минздрав Алтайского края завил, что лекарств теперь хватит на всех.

Как региону удалось решить проблему — читайте в нашем материале.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

Столетняя история про сговор, взятки и поджог

С того момента, как у Демидова изъяли алтайские заводы, здесь запретили открывать почти любые частные предприятия.

Прошло время, появились разрешения. А вместе с ними бюрократические барьеры. Преодолеть их помогали взятки и картельный сговор.

Мы решили вспомнить, как алтайский бизнес выживал сто лет назад.

Художник Владимир Мулин. &quot;Купцы за чаепитием в трактире&quot;.
Художник Владимир Мулин. "Купцы за чаепитием в трактире".
ОК/"Русская культура".

Что еще почитать?

  • В Барнауле почти закончили строить большущую поликлинику №14. В Бийске подходит к концу строительство противотуберкулезного диспансера. В селе Гоньба заканчивают строить врачебную амбулаторию. С чем еще региональное здравоохранение завершает 2023 год — читайте здесь.
  • А как вышло, что банковский бизнес на Алтае растет опережающими темпами, можно узнать в этом материале.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость