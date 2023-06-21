Смерть политика и «Жизнь взаймы». Какие истории покажет театр из далекого региона в Барнауле

В Барнаул впервые с обменными гастролями приехал Астраханский ТЮЗ. Труппа покажет четыре ярких спектакля для разных возрастов. Четыре дня на сцене будут жить герои Носова, Ремарка, Воронова и Чехова. Расскажем о предстоящих и прошедших постановках.

В рамках программы «Большие гастроли» 21 июня театр уже показал спектакль «Не знай-ка» (6+), по мотивам знакомым всем произведений Николая Носова.

Режиссер Андрей Радочинский представил историю, как фантазию детей, которые все никак не могут уснуть в детском саду и воображают Цветочный город. А имена «Незнайка, Знайка, Тюбик, Шпунтик» и другие появились во время веселого передразнивания.

Барнаульские зрители выкупили все билеты на вечерний спектакль «Жизнь взаймы» (16+) по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Как отмечают авторы, это история о встречи противоположностей: света и тени, правды и лжи, любви и ненависти, иллюзии и реальности.

22 и 23 июня ТЮЗ покажет проверенную временем комедию «Страсти по Торчалову» (12+). Как отметила директор театра Инна Москвина, спектакль идет на сцене с аншлагами уже более 20 лет.

Главный герой — видный политик Павел Торчалов — умер. Но это только начало. Он оказался в обществе представителей разных эпох, которые ждут перехода в новый мир. Каждый должен вспомнить самый страшный грех в своей жизни.

Завершит гастроли «Каштанка» (6+) по повести Антона Чехова 24 июня. Как отмечают авторы, спектакль будет интересен, как детям, так и взрослым.

Сергей Тараскин, заслуженный артист РФ и художественный руководитель астраханского ТЮЗа. Евгения Савина

«Казалось бы, история о собачке, но на самом деле о нас — как мы живем в этом мире, зачем, как взаимодействуем, что самое главное в жизни», — сказал художественный руководитель астраханского ТЮЗа и заслуженный артист РФ Сергей Тараскин.

Обмен зрителями

В свою очередь, Алтайский молодежный театр с 28 июня по 1 июля покажет в Астрахани мюзикл «Фауст», комедию «Вишневый сад» и детские спектакли - «Вождь краснокожих» и «Сказку о царе Салтане». В другой регион отправились две фуры декораций и почти вся труппа — 40 человек.

Как отметила директор МТА Ирина Лысковец, программа «Большие гастроли» - ценная возможность обмениваться опытом и зрителями с российскими театрами.

«Федеральная субсидия — огромная помощь для большого коллектива. Гастроли, особенно в дальние регионы, — это очень дорого», - добавила она.

Ирина Лысковец, директор МТА. Евгения Савина

В последний раз Молодежный театр участвовал в программе два года назад. Но без гастролей коллектив не остается: показывает спектакли в соседних регионах и городах края.

Добавим, что в «Больших гастролях» в этом году поучаствуют семь профессиональных коллективов края. Музыкальный театр обменяется спектаклями с саранским учреждением, тетр кукол «Сказка» - с мурманским. Бийский драматический театр отправится в Ярославскую область, а Рубцовский — в Свердловскую.

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