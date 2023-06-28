29 июня
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Жизнь

Смерть ей к лицу: создан препарат против морщин из тканей трупов

Некоторые американские клиники стали практиковать пугающий способ сохранения молодости — клиентам вводят инъекции, в состав которых входят жировые ткани умерших людей, пишет New York Post.

Косметология. Инъекции. Уколы.
Косметология. Инъекции. Уколы.
СС0

Укол дорогостоящий — одна процедура обойдется примерно в три тысячи долларов. Точный состав препарата неизвестен, однако некоторые считают его «эквивалентом медицинской трансплантации», указывает "Фонтанка".

Препарата может хватить на годы.

Укол помогает поднять носогубные складки и сгладить область подбородка. Удивительно, но состояние кожи улучшается. А контур лица становится более четким.

Полный состав инъекции держат в тайне.

Между тем россияне могут остаться без ботокса.

Запасы ботокса начали истощаться еще до спецоперации. Американская компания AbbVie, производящая препарат, объявила о приостановке поставок в РФ.

На замену пришел ботокс от Ipsen и Merz. Однако их импорт сокращается. При этом массово клиники пока не переходят на отечественные аналоги — релатокс от «Микрогена» и и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова.

Отмечается, что это возможно, но только при серьезных сбоях с поставками и заметном росте цен на импортную продукцию. Пока, подчеркивает дерматолог Светлана Кукушкина, дорожали именно российские препараты.

По словам главы аналитического отдела GxP News Александра Одинцова, до сих пор ботокс был абсолютным лидером рынка ботулинотерапии в России.

Ранее во время коррекции носа умер молодой россиянин. Во время нее у молодого человека внезапно остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать пациента, но безуспешно.

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