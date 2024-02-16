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Жизнь

Смерть Алексея Навального. Что известно к этому часу

Накануне стало известно о смерти политика Алексея Навального*, который скончался в колонии "Полярный волк".

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
@navalny

СМИ сообщают, что адвокат Навального* виделся с ним в среду 14 февраля и его клиент был бодрым, на здоровье не жаловался. Новость о смерти комментировать отказался, так решила семья политика.

Также отмечалось, что от Навального* не поступало жалоб и обращений на условия содержания в колонии.

Навального реанимировали полчаса, бригада скорой помощи прибыла спустя семь минут.

За время заключения Навального* 27 раз отправляли в ШИЗО, суммарно он пробыл там 308 дней.

Накануне смерти 14 февраля по неизвестной причине политика тоже отправили в штрафной изолятор на 15 суток.

Региональный СУ СК организовало процессуальную проверку по факту смерти Навального: проводятся все необходимые мероприятия.

Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно, причины смерти выяснят медики.

* - признан экстремистом и террористом.

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