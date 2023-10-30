Сложный бюджет на 2024 год со скупой "социалкой"

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы прошел первое чтение. Документ был поддержан думским большинством, депутаты фракции "Справедливая Россия-За правду" проголосовали "против". Как аргументируют свое решение алтайские социалисты?

Пресс-служба регионального отделения партии в Алтайском крае приводит мнение депутата Госдумы Александра Терентьева. Он говорит, что все понимали: внешние факторы диктуют сложный бюджет, ситуация требует финансов и последствия санкций нужно исправлять.

- Однако заметны искажения ряда параметров проекта бюджета. Например, заниженный уровень инфляции, – прогноз 4,5% на 2024 г. С уменьшением в последующие годы. Такой вариант видится труднодоступным. Прогноз кабмина по ВВП, мировым ценам на нефть также будет отличаться от реальности. Цель разработчиков, видимо, создание запаса прочности бюджета. Но запасы хороши в меру. Здесь их избыток, который, станет тормозить рост народного хозяйства, – объясняет Александр Терентьев.

По-прежнему отрицательна позиция партии к "бюджетному правилу" правительства: замораживать средства вместо того, чтобы запускать их в работу на экономику страны, сохранять траты на обслуживание госдолга.

В проекте на 2024 год фракция социалистов поддерживает резкий рост на национальную оборону – 29,4 % от общего объема бюджета. В партии считают, это единственное решение, которое отвечает вызовам времени.

Увеличение пенсионных расходов за счет дотаций Фонду пенсионного и социального страхования с 8,7 % общих расходов бюджета в текущем году до 11,2 % в следующем, при всей благовидности не даст качественного улучшения жизни пенсионеров. Прогнозируемая минимальная пенсия будет 13,5 тыс. руб. – это трагически ниже реального прожиточного минимума. Реальная инфляция окажется выше прогнозируемой, забота о пенсионерах из недавно присоединенных территорий также закладывается в эту строку. Планируемые индексации – дело хорошее, но в этих условиях недостаточное, оценивают социалисты.