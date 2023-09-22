Слова "Россия" и "Москва" разрешили писать с маленькой буквы на Украине

Неофициальные тексты - это материалы СМИ, Telegram-каналов, соцсетей, рекламы и тому подобные.
Ранее магистрантка АлтГУ стала финалисткой конкурса «Мисс Россия – 2023».
Слова "Россия", "Российская Федерация", "Москва" разрешили писать с маленькой буквы в текстах неофициального содержания, пишет агентство "Украинские новости".
Неофициальные тексты - это материалы СМИ, Telegram-каналов, соцсетей, рекламы и тому подобные.
Ранее магистрантка АлтГУ стала финалисткой конкурса «Мисс Россия – 2023».
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