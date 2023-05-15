Конкурс песни "Евровидении-2023" проходил с 9 по 13 мая в Ливерпуле в Великобритании.
Изначально принимающей страной должна была быть Украина, как победитель конкурса в 2022 году. Однако из-за продолжающихся на территории страны боевых действий Европейский вещательный союз перенес мероприятие в Великобританию.
В "Евровидении-2023" одержала победу шведская певица Loreen (Лорин Талхауи) - она набрала 583 баллов. Loreen выступила с песнью Tattoo, которая была посвящена любви и непростым отношения.
Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды. Первую свою победу она получила в 2012 году - тогда она выступила с песней Euphoria.
В общей сложности шведские исполнители выигрывали «Евровидение» рекордные семь раз: в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 году. Столько же раз в конкурсе побеждала Ирландия, последние победы которой пришлись на 1990-е, сообщает "Газета.ru".
С небольшим отрывом - 526 баллов - на втором месте оказался финский рэпер Käärijä (Кяарийя). Он исполнил песню Cha Cha Cha в ярком неоновом болеро с шипами на воротнике и манжетах.
Третье место заняла Noa Kirel (Ноа Кирель) из Израиля с композицией Unicorn. Она набрала 362 балла. На своей родине она очень знаменита и пять раз выигрывала конкурс MTV Europe Music Awards в категории «Лучший израильский исполнитель».
Также девушка известна тем, что служила в армии Израиля в 2020-2022 годах и скрашивала будни солдат своими песнями.
На последней строчке топа оказалась немецкая метал-группа Lord of the Lost с песней Blood and Glitter. Конкурсанты получили лишь 18 баллов.
Известно, что у Лорин Талхауи марокканско-берберские корни. Ее родители переехали в Швецию еще до рождения дочери, и Лорин родилась уже в Стокгольме в 1983 году.
Карьеру певицы Лорин начала строить в 2004 году. Она участвовала в телепроекте Idol (шведская «Фабрика звезд») и заняла четвертое место. После этого до 2011 года она работала продюсером на телевидении и не выступала.
В 2011 году певица под сценическим именем Loreen вернулась на сцену и выступала на различных музыкальных конкурсах. В 2012 году она прошла отбор на "Евровидение" и представляла Швецию. На конкурсе в Баку она заняла первое место с хитом Euphoria.
Всего в конкурсе выступали звезды из 26 стран: Великобритании, Франции, Португалии, Швейцарии, Польши, Украины, Хорватии, Словении, Испании, Финляндии, Чехии, Израиля, Литвы, Эстонии, Германии, Сербии, Молдавии, Австрии, Армении, Бельгии, Норвегии, Албании, Италии, Швеции, Кипра и Австралии.
Россию отстранили от участия в конкурсе. Жители страны также не могли голосовать на конкурсе.
Некоторые зрители обвинили Loreen в плагиате. Они заявили, что песня Tattoo очень похожа на песню «В плену», которую исполняла украинская певица Mika Newton 16 лет назад.
Этот же факт отметили блогеры Любовь Терлецкая, Рамин Абдулаев и некоторые другие, заявил Star.Hit. На обвинения в плагиате Лорин не ответила.