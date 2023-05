3

Второе, третье и последнее места

С небольшим отрывом - 526 баллов - на втором месте оказался финский рэпер Käärijä (Кяарийя). Он исполнил песню Cha Cha Cha в ярком неоновом болеро с шипами на воротнике и манжетах.

Третье место заняла Noa Kirel (Ноа Кирель) из Израиля с композицией Unicorn. Она набрала 362 балла. На своей родине она очень знаменита и пять раз выигрывала конкурс MTV Europe Music Awards в категории «Лучший израильский исполнитель».

Также девушка известна тем, что служила в армии Израиля в 2020-2022 годах и скрашивала будни солдат своими песнями.

На последней строчке топа оказалась немецкая метал-группа Lord of the Lost с песней Blood and Glitter. Конкурсанты получили лишь 18 баллов.