«Слезы хлынули». Барнаульцам сделали новогодний подарок в виде квартир

Третий год подряд генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин вручает лучшим сотрудникам предприятия ключи от квартир. Дома, в которых они расположены, построила сама компания. А щедрый подарок уже стал хорошей традицией — в этом году квартиры от «Союза» получили сразу четыре семьи: две в Барнауле и две в Новосибирске.

Гордость берет

Две барнаульские семьи получили квартиры в ЖК «Шотландия». Иван Самойленко работает в «Союзе» уже 10 лет: начинал как формовщик железобетонных изделий, а сейчас трудится на должности бригадира формовочной бригады.

На вручение ключей Иван пришел с женой Викторией и сыном Артемом, который уже ходит в школу. Виктория как хозяйка признается, что муж устает, — труд сложный. Но добавляет, что Иван все-таки любит свою работу и ходит на нее с радостью и огромным удовольствием.

Взять ипотеку сейчас довольно сложно, отмечают в семье. Ставки и сумма первоначального взноса в последнее время сильно выросли.

«А нам сделали такой прекрасный подарок. Берет гордость за супруга, что для вручения ключей выбрали именно его».

Никаких дополнительных денег платить не придется, жилье действительно досталось Ивану и его семье бесплатно. Квартира находится на шестом этаже 17-этажного дома, однокомнатная, но просторная. Пока там голые стены, но Иван и Виктория уже продумывают, как будут делать ремонт: какие выберут обои, какую поставят мебель, как разделят пространство.

Микрорайон новый, дома по-современному стильные и лаконичные. Внутри подъезд оформлен венецианской штукатуркой и декором под кирпичную стену, работают вместительные лифты, а в доме действительно тепло.

«Хочется делать добро»

Вторые получатели квартиры — семья Диденко. Глава семьи Степан сейчас работает на должности мастера, а до этого девять лет трудился плотником-бетонщиком. Жена Татьяна работает медсестрой в стоматологической поликлинике, но сейчас в декретном отпуске. У них две дочки: старшей Маргарите 6 лет, а младшей Виктории всего годик.

Татьяна рассказывает, что получить такой подарок они вообще не ожидали.

«Когда сказали, что квартиру дают нам, у меня просто слезы из глаз хлынули», — говорит она.

Степан утверждает, что сам не плакал, но лишь потому, что сдержался.

Еще раз Татьяна прослезилась, когда впервые увидела стены своего будущего дома уже через 10 минут после вручения ключей. Степан квартиру уже видел — шутит, что сам же ее и построил. Он же похвалил качественные двери — прямиком с нового производства «Союза», хорошие окна и теплое помещение.

«Все нравится, потому что сам строил», — смеется глава семьи.

Виктория пока говорить не умеет, а вот скромная Маргарита призналась, что еще не думала, как будет украшать квартиру. Но знает, что обязательно привезет туда свои любимые игрушки: Русалочку, Барби и зайку.

Супруги же, трогательно обняв друг друга, сразу начали намечать, где будет кухня, где — детская зона, а где — спальня.

Всегда хочется делать людям добро. Я хорошо помню, как получал свою первую квартиру. Это было неописуемое счастье! И мы в «Союзе» делаем все возможное, чтобы вы тоже испытали это чувство. Мы создаем условия, чтобы вы чувствовали себя в них счастливо, — напутствовал Владимир Отмашкин.

Владимир Отмашкин. Фото: Анна Зайкова.

Достойные кандидатуры

По словам гендиректора «Союза», вручение ключей — это для компании едва ли не больший праздник, чем для их получателей. Шанс на квартиру есть у 2,5 тыс. сотрудников компании. Поэтому сначала коллективы отделов и подразделений сами выдвигают достойнейшие кандидатуры, а из них уже выбирают руководители.

Вас выбрали из большого количества людей, что было очень сложно. Это означает, что вы действительно лучшие. Причем с низов — из бригад, с участков, из цехов, — отметил Владимир Отмашкин.

Гендиректор «Союза» добавил, что в этом году получателей квартир стало на одного больше — четыре против трех в прошлом году. И не исключил возможности, что в 2024-м добавится еще одна семья.

Кому дарили квартиры в прошлые годы

Напомним, что в 2022 году счастливчиками, получившими квартиру от «Союза» в ЖК «Шотландия» на ул. 280-летия Барнаула, стали трое сотрудников. Первый — монтажник стальных железобетонных изделий Андрей Пшеничников. Второй — слесарь-жестянщик третьего разряда Дмитрий Новохатько.

А третьим впервые стал работник новосибирского подразделения — Сергей Терехов. Квартира ему, соответственно, досталась в Новосибирске. Владимир Отмашкин заметил, что в Новосибирске строительство набирает темпы быстрее всех и сейчас сдает объектов даже больше, чем Барнаул.

В 2021 году, когда традиция вручения ключей только зародилась, жилье в ЖК «Лапландия» получили сварщик Иван Карпунькин, водитель-экспедитор Дмитрий Смагин и ещё один работник компании Александр Акимов.

Впрочем, «Союз» выдает квартиры не только городским сотрудникам, но и в тех районах Алтайского края, где у компании есть несколько аграрных предприятий.

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