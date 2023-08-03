Следком взял на контроль дело о разрушающемся доме в Алтайском крае

По словам женщины, она обеспокоена, что жильцы дома могут в любой момент остаться без крыши над головой.
На стенах здания появились трещины, в подвале стоит вода, а фундамент ушел под землю.
При этом дом не признали аварийным. Правоохранители организовали доследственную проверку.
Следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам Горняка, а также проверить их на халатность.
Кроме того, дело на контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее аварийный дом на ул. Советской Армии начали сносить в Барнауле.