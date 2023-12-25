Следите за настроением. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время прощения чужих и своих ошибок. Не портите отношения конкуренцией. Не критикуйте чужую работу, учебу. Занимайтесь своими слабостями, привычками. Освобождайтесь от установок, убеждений, которые мешают», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, сдерживайте свои порывы критиковать других. Не выкатывайте претензии. Особенно в понедельник, вторник, среду. С четверга выполнять обязанности будет легче. Ясности, сил станет больше.



Тельцы, у вас есть шанс наладить отношения. С четверга это сделать будет проще. В начале недели боевой настрой может этому помешать. Не соревнуетесь с партнером. Объединяйтесь и объединяйте.

Близнецы, не планируйте много дел. Отложите принятие важных решений. Поддержите себя витаминами, правильным питанием. Будьте внимательны за рулем. Смотрите под ноги на улице.



Раки, старайтесь как можно меньше суетится. Не торопитесь действовать. Сохраняйте внутреннее спокойствие. Поддержите пищеварение. Создавайте дома уютную, праздничную обстановку.



Львы, следите за своей речью. Внимательно подбирайте слова, когда разговариваете с детьми, подчиненными, людьми при власти. Воспитывайте окружающих своим примером. Не давите. Денежные вопросы не должны быть у вас в приоритете.



Девы, берегите руки, ключицы, грудную клетку, пищеварение. Вам сложно будет почувствовать себя комфортно на неделе. Поддержите себя правильным питанием. Будьте дипломатичны в речи.



Весы, фокус вашего внимания – на семье. Это хорошо. Но ничего не ждите от партнера. Следите за своим настроением, выражением лица, речью. Старшим не перечьте, не спорьте.

Семья перед телевизором. CC0

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Скорпионы, вашей уверенности станет больше с четверга. Постарайтесь не портить настроение второй половине из-за своего чувства потерянности в начале недели. Внимательно общайтесь с родственниками партнера.Стрельцы, вы можете вдохновить кого угодно. Направляйте, образовывайте. Но делайте это без грубостей, жесткости. Возможно, отправитесь в командировку за границу.Козероги, ваш сон может ухудшиться. Готовьтесь к нему заранее. Позаботьтесь о том, чтобы тишина и покой не покидали вас – что бы ни происходило вокруг. Сохраняйте хорошее настроение.Водолеи, общение со старшими, отцом, начальством пойдет вам на пользу. Дети, подчиненные, ученики наоборот могут проверять вас на прочность. Не теряйте лицо. Проживайте эти кризисы спокойно.Рыбы, сосредоточьтесь на ваших намерениях в работе. Какие границы вы готовы пересечь? За какие рамки выйти? О чем вы мечтали? Тему отношений пока оставьте в покое. Партнера поддержите, если требуется.