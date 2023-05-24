Сладкая вата, розыгрыш и море позитива. В Барнауле весело отметили день рождения ТЦ «Лидер»

20 мая в Барнауле у торгового центра «Лидер» прошел большой праздник. Повод значительный — день рождения самого ТЦ. Два года назад, после капитального ремонта «Лидер» вновь распахнул свои двери для покупателей. Теперь все необходимое жители оживленного Индустриального района могут купить в одном месте — рядом с домом.

Как проходил праздник

С обеда у торгового центра было многолюдно. Детвора выстроилась в очередь за сладкой ватой. Она оказалось такой вкусной, что оторваться от лакомства было сложно.

Прекрасные феи-эквилибристки дарили всем улыбки и цветные воздушные шары. А звуки музыки и танцы привлекали сюда все больше людей.

С 14.00 у торгового центра началась развлекательная программа. Выиграть мог каждый, надо было только поучаствовать в конкурсе. Например, угадать торговые отделы, которые есть в «Лидере». Оказалось, что их знают даже маленькие дети.

Или ловко и быстрее всех прокатить по полосе препятствий торговую тележку. А еще лучще — эффектно станцевать в батле. И все это весело, шумно и задорно, как и должно быть на дне рождения.

Как будет проходить розыгрыш

Как известно, день рождения не обходится без подарков. 20 мая их мог получить каждый, кто совершил покупку в отделах «Лидера» на сумму от 500 рублей. Надо было только сдать чек, написав на нем свои контактные данные.

К концу праздника чеков набралось очень много. Кто же самый большой счастливчик, все узнают 24 мая. На странице торгового центра в Вконтакте пройдет розыгрыш главного приза — смарт-телевизора.

Чем привлекает «Лидер»

День рождения прошёл, а торговый центр «Лидер» продолжает каждый день принимать покупателей. Вот уже два года, как его не узнать. ТЦ не просто капитально отремонтировали внешне и внутренне, но и сделали максимально комфортным для арендаторов и посетителей.

Купить в «Лидере» можно все необходимое — продукты питания и бытовую химию, канцтовары и игрушки, одежду и парфюмерию, товары для животных и инструменты. Заходишь — глаза разбегаются. А еще здесь можно вкусно покушать.

ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер». ТЦ «Лидер». Фото предоставлено ТЦ «Лидер».

И все это в шаговой доступности, недалеко от дома.

Торговый центр «Лидер» давно стал местом притяжения и проводником в мир приятных покупок.