Скульптуру кота в Барнауле убрали из-за жалоб горожан

Скульптуру "Сибирского кота" установили на пр. Ленина сегодня утром. Вечером скульптуру уже убрали, сообщает "Толк".

Администрация Октябрьского района решила убрать скульптуру. Причиной послужили жалобы горожан, которые поступали в администрацию на протяжении дня.

Как рассказала сотрудница кафе, администрация заведения узнала о новой скульптуре из новостей. Оказалось, что кота расположили на их территории без спроса.

Кота перенесут в сквер в новом микрорайоне «Времена года» или на летнюю террасу в баре «Крыша». Заведение практически готово разместить скульптуру у себя.

Ранее две необычные скульптуры установили в Алтайском крае.