13 мая
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Жизнь

Скульптуру кота в Барнауле убрали из-за жалоб горожан

Скульптуру "Сибирского кота" установили на пр. Ленина сегодня утром. Вечером скульптуру уже убрали, сообщает "Толк".

Скульптура "Сибирский кот"
Скульптура "Сибирский кот"
Барнаул 22

Администрация Октябрьского района решила убрать скульптуру. Причиной послужили жалобы горожан, которые поступали в администрацию на протяжении дня.

Как рассказала сотрудница кафе, администрация заведения узнала о новой скульптуре из новостей. Оказалось, что кота расположили на их территории без спроса.

Кота перенесут в сквер в новом микрорайоне «Времена года» или на летнюю террасу в баре «Крыша». Заведение практически готово разместить скульптуру у себя.

Ранее две необычные скульптуры установили в Алтайском крае.

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