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Жизнь

Скончался заслуженный журналист РФ и один из родоначальников отечественного телевидения

Эдуард Сагалаев - журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один из основателей ТВ-6 и член Академии российского телевидения умер 13 мая в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС.

Телевизор.
Телевизор.
unsplash.com

Эдуард получил звание заслуженного журналиста РФ, был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

В 1980-х годах был руководителем редакции радиопрограмм для молодежи, а также был редактором информационной программы "Время" и вел программу "Семь дней".

В 1990-х Сагалаев занимал пост главы четвертой программы Центрального телевидения, был председателем совета Союза журналистов СССР. Занимал руководящие должности в нескольких телерадиокомпаний, в том числе "Останкино".

В 1993 году в эфире появился первый частный телеканал в России "ТВ-6", одним из основателей которого выступил Эдуард.

Ранее скончался актер из "12 стульев" и "Бронзовой птицы".

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