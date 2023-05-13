Скончался заслуженный журналист РФ и один из родоначальников отечественного телевидения

Эдуард получил звание заслуженного журналиста РФ, был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.
В 1980-х годах был руководителем редакции радиопрограмм для молодежи, а также был редактором информационной программы "Время" и вел программу "Семь дней".
В 1990-х Сагалаев занимал пост главы четвертой программы Центрального телевидения, был председателем совета Союза журналистов СССР. Занимал руководящие должности в нескольких телерадиокомпаний, в том числе "Останкино".
В 1993 году в эфире появился первый частный телеканал в России "ТВ-6", одним из основателей которого выступил Эдуард.