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Жизнь

Скончался Вячеслав Зайцев — первый модельер СССР и создатель знаменитого балахона Аллы Пугачевой

Модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
Leo Medvedev

Слава Зайцев — не просто первый модельер СССР. Когда страна не знала Юдашкина, он был единственным.

Зайцев в 1982 году открыл в Москве собственный Дом Моды. Он одевал Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Людмилу Зыкину, Людмилу Гурченко, Муслима Магомаева. Именно Зайцев придумал наряды для Зиночки в «Иване Васильевиче».

Как стало известно Mash, 30 апреля Зайцева госпитализировали с острой болью в животе, врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Модельеру сделали КТ и отправили в реанимацию, но спасти жизнь не удалось.

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