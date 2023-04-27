Скончался старейший из осужденных нацистов в возрасте 102 лет

Йозеф Шютц, старейший из осужденных нацистов, скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Йозефа Шютца признали виновным в преступлениях нацизма в 2022 году. Он был виновен в соучастии в убийствах более 3,5 тыс. заключенных концлагеря в период с 1942 по 1945 год.

Шютц своей вины не признавал и до конца жизни отрицал, что работал в концлагере. В тюрьму его не заключили, так как ждали рассмотрения апелляционной жалобы. Однако обвинению удалось документально подтвердить, что он работал в охране Заксенхаузена.

Шютц был самым пожилым человеком, осужденным за преступления нацизма, совершенных в годы Второй мировой войны.