8 ноября
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Жизнь

Скончался почетный мастер спорта СССР и знаменитый алтайский тренер Борис Бырдин

На 87-м году жизни скончался почетный мастер спорта СССР, двукратный призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ Борис Бырдин, сообщил "Алтайский спорт".

Борис Бырдин.
Борис Бырдин.
www.altaisport.ru

Борис Алексеевич скончался 5 ноября после продолжительной болезни.

Бырдин начал занимать греблей на байдарке в старших классах. В армии стал профессиональным спортсменом после того, как попал в систему ЦСК ВМФ.

У Бориса Бырдина уникальное спортивное звание "Почетный мастер спорта". Получить его было сложно. Спортсменам нужно было пять лет подряд выполнять норматив мастера спорта. И у Бырдина получилось — он делал это с 1958 по 1962 год.

А через два года он окончил спортивную карьеру.

В 1964 году Борис Бырдин приехал в Барнаул по приглашению председателя крайспорткомитета Виталия Зворыгина. Там он более 30 лет занимал руководящие должности в краевых структурах добровольных спортивных обществ "Труд", "Локомотив", "Трудовые резервы".

Борис Бырдин — двукратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпион СССР, трехкратный серебряный призер первенств СССР по гребле на байдарке в составе команды-четверки, победитель международных регат по гребле, серебряный призер чемпионата мира в Австралии среди ветеранов, судья республиканской категории по гребле на байдарках и каноэ и лыжным гонкам.

Ранее altapress.ru публиковал 9 фактов о Борисе Бырдине.

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