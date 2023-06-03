Скончался Филипп Поццо ди Борго, прототип главного героя фильма «1+1»

По информации режиссеров кинокартины Эрика Толедано и Оливье Накаша, Филипп скончался 1 июня в Марракеше.
"Он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека», — написали Накаш и Толедано в социальных сетях.
Филипп Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году Филипп оказался почти полностью парализован, из-за несчастного случая во время парглайдинга.
Когда он уже был в почтенном возрасте, вкус к жизни ему вернул его помощник Абдель Селлу - бывший заключенный из Алжира.
История Филиппа Поццо ди Борго и Абделя Селлу вдохновила французских режиссеров на экранизацию. Фильм вышел в прокат в 2011 году под названием "Неприкасаемые" - в русском прокате его назвали "1+1".
Картина имела огромный успех как во Франции, так и за рубежом, и собрала более 400 млн долларов по всему миру.