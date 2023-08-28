Скончалась народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Пресс-служба Большого театра сообщила, что Светлана Адырхаева ушла из жизни 27 августа. Она умерла дома после продолжительной болезни.
Время и дату прощания сообщат позднее.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг Северо-Осетинской АССР. Окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).
После выпуска Адырхаеву приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета, а после танцовщица два года выступала в Одесском театре оперы и балета.
В 1960 году балерина выступала в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего ее пригласил Большой театр исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».
Вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским организовала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и была ее художественным руководителем.
В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. Работала с такими артистками, как Анна Антоничева, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Анастасия Сташкевич и других.