Скончалась актриса фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Латвийская актриса Лилита Озолиня, известная по роли в многосерийном фильме «Долгая дорога в Дюнах», скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу театра «Дайлес».