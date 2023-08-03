4 августа
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Жизнь

Сколько людей подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте в Алтайском крае, показал опрос

Служба исследований hh.ru, выяснила, как часто приходилось сталкиваться соискателям из Алтайского края с харассментом на работе, и какие меры принимают компании для предотвращения подобных случаев.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Опрос Службы исследований hh.ru показал, что с сексуальными домогательствами работе лично сталкивались 18% жителей Сибирского ФО, в том числе из Алтайского края. Чаще всего с харассментом сталкиваются юристы и маркетологи.

При этом еще 36% респондентов из Сибири рассказали, что знают о случаях сексуальных домогательств в отношении своих коллег. Обычно это проявлялось как неприличные высказывания или оскорбления, нежелательные прикосновения, а также принуждение к интимной близости.

88% соискателей из Сибирского федерального округа сообщили, что никогда лично не сталкивались с харассментом на работе.

Меры для предотвращения или расследования случаев домогательств в большинстве компаний отсутствуют либо не афишируются.

Ряд компаний занимаются этой проблемой, и 8% опрошенных соискателей из региона сообщили, что у работодателя прописан запрет на домогательства во внутренних регламентах, 5% - что проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике.

3% - что существует регламент сообщения о случаях домогательств, и еще столько же признались, что у них на работе существует специальная комиссия по расследованию таких случаев.

Также по 1% опрошенных рассказали, что есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах и фонд для выплаты компенсаций сотрудникам, пострадавшим от домогательств на рабочем месте.

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