17 ноября
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Жизнь

Скандальное дело детского сада "Хэппи бэби" получило продолжение

Две воспитательницы получили реальные сроки лишения свободы.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Ранее составленное уголовное дело детского сада "Хэппи бэби" получило громкое продолжение, об этом сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул".

Воспитательницы Татьяна Нагих и Оксана Чегрова получили сроки лишения свободы.

В краевом суде 16 ноября 2023 года состоялось заседание апелляционной инстанции

Татьяну Нагих взяли под стражу прямо в зале суда, а Чегровой наказание отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Нагих ближайшие годы проведет в колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о прекращении уголовного дела в отношении барнаульского детсада "Хэппи Бэби".

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