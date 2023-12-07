10 декабря
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Жизнь

Сисадмина-космонавта ищут на замену пропавшему во время корпоратива сотруднику

Необычную вакансию опубликовали на superjob.ru. От работника требуют навыки посадки картошки на Марсе.

Космос, миссия на Марс.
Космос, миссия на Марс.
pixabay.com

Работодатель из Московской области предлагает оригинальную вакансию «сисадмин-космонавт». Работодатель объясняет, что подобный прежний сотрудник бесследно «пропал во время празднования дня рождения компании, и пока ещё его не нашли».

При приеме не требуется опыт работы и наличие высшего образования. Предполагается полная занятость, работодатель обещает оклад до 600 тыс. рублей в месяц.

Основные задачи сотрудника

  • Вызывать расположение у аудитории;
  • Активно взаимодействовать с клиентами компании: махать рукой;
  • писать приветствия в чатах здороваться на улице;
  • Фотографироваться для рекламных кампаний, а также быть 2D-моделью;
  • Вести аккаунты на Хабре и VC. Отвечать на комментарии под статьями;
  • Ухаживать за корпоративным котом;
  • Напоминать клиентам про важность создания бэкапов.

Требования

  • Устойчивость к перегрузкам;
  • Наличие справки об отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом;
  • Улыбчивость. Хоть этого и не будет видно под скафандром.

Пожелания

  • Знание наизусть текста песни «Трава у дома» группы «Земляне»;
  • Навыки в посадке картошки на марсианской земле;
  • Владение клингонским языком на уровне не ниже 'Itlh;
  • Способность ориентироваться на местности в условиях невесомости;
  • Изучение профильной литературы: Булычёв, Хайнлайн, Азимов и Уэллс.

Условия работы

  • График с 10:00 до 20:00 по мск;
  • Ношение скафандра — 24 часа в сутки;
  • Молодой и дружный коллектив;
  • В офисе пряничные берега, кофейные реки, обеды, завтраки и вообще можно оттуда не выходить;
  • Спортзал для поддержания космической формы. По средам — фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса.

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