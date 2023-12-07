Сисадмина-космонавта ищут на замену пропавшему во время корпоратива сотруднику

Работодатель из Московской области предлагает оригинальную вакансию «сисадмин-космонавт». Работодатель объясняет, что подобный прежний сотрудник бесследно «пропал во время празднования дня рождения компании, и пока ещё его не нашли».
При приеме не требуется опыт работы и наличие высшего образования. Предполагается полная занятость, работодатель обещает оклад до 600 тыс. рублей в месяц.
Основные задачи сотрудника
- Вызывать расположение у аудитории;
- Активно взаимодействовать с клиентами компании: махать рукой;
- писать приветствия в чатах здороваться на улице;
- Фотографироваться для рекламных кампаний, а также быть 2D-моделью;
- Вести аккаунты на Хабре и VC. Отвечать на комментарии под статьями;
- Ухаживать за корпоративным котом;
- Напоминать клиентам про важность создания бэкапов.
Требования
- Устойчивость к перегрузкам;
- Наличие справки об отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом;
- Улыбчивость. Хоть этого и не будет видно под скафандром.
Пожелания
- Знание наизусть текста песни «Трава у дома» группы «Земляне»;
- Навыки в посадке картошки на марсианской земле;
- Владение клингонским языком на уровне не ниже 'Itlh;
- Способность ориентироваться на местности в условиях невесомости;
- Изучение профильной литературы: Булычёв, Хайнлайн, Азимов и Уэллс.
Условия работы
- График с 10:00 до 20:00 по мск;
- Ношение скафандра — 24 часа в сутки;
- Молодой и дружный коллектив;
- В офисе пряничные берега, кофейные реки, обеды, завтраки и вообще можно оттуда не выходить;
- Спортзал для поддержания космической формы. По средам — фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса.