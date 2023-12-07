Сисадмина-космонавта ищут на замену пропавшему во время корпоратива сотруднику

Работодатель из Московской области предлагает оригинальную вакансию «сисадмин-космонавт». Работодатель объясняет, что подобный прежний сотрудник бесследно «пропал во время празднования дня рождения компании, и пока ещё его не нашли».



При приеме не требуется опыт работы и наличие высшего образования. Предполагается полная занятость, работодатель обещает оклад до 600 тыс. рублей в месяц.

Основные задачи сотрудника

Вызывать расположение у аудитории;

Активно взаимодействовать с клиентами компании: махать рукой;

писать приветствия в чатах здороваться на улице;

Фотографироваться для рекламных кампаний, а также быть 2D-моделью;

Вести аккаунты на Хабре и VC. Отвечать на комментарии под статьями;

Ухаживать за корпоративным котом;

Напоминать клиентам про важность создания бэкапов.

Требования

Устойчивость к перегрузкам;

Наличие справки об отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом;

Улыбчивость. Хоть этого и не будет видно под скафандром.

Пожелания

Знание наизусть текста песни «Трава у дома» группы «Земляне»;

Навыки в посадке картошки на марсианской земле;

Владение клингонским языком на уровне не ниже 'Itlh;

Способность ориентироваться на местности в условиях невесомости;

Изучение профильной литературы: Булычёв, Хайнлайн, Азимов и Уэллс.

Условия работы