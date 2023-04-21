21 апреля
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Жизнь

Синоптики рассказали, установится ли тепло в Алтайском крае 21 апреля

Небольшие ночные заморозки и относительно теплую дневную температуру обещает в регионе 21 апреля Гидрометцентр.

Весна. Подснежник.
Весна. Подснежник.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью опустится до минус десяти градусов, местами в предгорьях — до минус 15.

Ожидается, что ночь пройдет без осадков. Но на дорогах сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +10, осадков не будет. Однако на дорогах стоит быть внимательнее из-за гололеда.

Подснежники.
Подснежники.
unsplash.com

Погода в Барнауле

Ночью ожидаются заморозки — до минус семи градусов. Без осадков, гололед.

Днем тепло в городе все-таки установится, пусть и всего до плюс восьми градусов.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

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