Погода в Алтайском крае
Температура ночью опустится до минус десяти градусов, местами в предгорьях — до минус 15.
Ожидается, что ночь пройдет без осадков. Но на дорогах сохранится сильная гололедица.
Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до +10, осадков не будет. Однако на дорогах стоит быть внимательнее из-за гололеда.
Подснежники.
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Погода в Барнауле
Ночью ожидаются заморозки — до минус семи градусов. Без осадков, гололед.
Днем тепло в городе все-таки установится, пусть и всего до плюс восьми градусов.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с.