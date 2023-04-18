19 апреля
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Жизнь

Синоптики рассказали, на сколько задержатся морозы со снегом в апрельскую весну

Циклон накрыл большую часть Сибирского федерального округа (СФО). Ночная минусовая температура со снегопадом и метелями, по понятным причинам, перестала радовать сибиряков после уже якобы установившейся весны.

Апрель в Барнауле.
Апрель в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Под влияние циклона попали Кузбасс, Алтайский край, Новосибирская область, другие регионы СФО.

По словам кузбасских синоптиков, регион находится под влиянием циклона, потому и такой холод, пишет gazeta. a42.ru. С действием циклона связаны снегопады и метели, которые обрушились на регион.

В последующие дни постепенно будет становиться теплее. И уже 20 апреля, по прогнозам, температура воздуха должна выйти в плюсовые отметки. А 23 апреля уже тепло будет.

Так, в Барнауле днем прогнозируется до 14 градусов тепла.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника.

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