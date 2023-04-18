Синоптики рассказали, на сколько задержатся морозы со снегом в апрельскую весну

Циклон накрыл большую часть Сибирского федерального округа (СФО). Ночная минусовая температура со снегопадом и метелями, по понятным причинам, перестала радовать сибиряков после уже якобы установившейся весны.

Под влияние циклона попали Кузбасс, Алтайский край, Новосибирская область, другие регионы СФО.

По словам кузбасских синоптиков, регион находится под влиянием циклона, потому и такой холод, пишет gazeta. a42.ru. С действием циклона связаны снегопады и метели, которые обрушились на регион.

В последующие дни постепенно будет становиться теплее. И уже 20 апреля, по прогнозам, температура воздуха должна выйти в плюсовые отметки. А 23 апреля уже тепло будет.

Так, в Барнауле днем прогнозируется до 14 градусов тепла.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника.