Синоптики рассказали, на сколько задержатся морозы со снегом в апрельскую весну

Под влияние циклона попали Кузбасс, Алтайский край, Новосибирская область, другие регионы СФО.
По словам кузбасских синоптиков, регион находится под влиянием циклона, потому и такой холод, пишет gazeta. a42.ru. С действием циклона связаны снегопады и метели, которые обрушились на регион.
В последующие дни постепенно будет становиться теплее. И уже 20 апреля, по прогнозам, температура воздуха должна выйти в плюсовые отметки. А 23 апреля уже тепло будет.
Так, в Барнауле днем прогнозируется до 14 градусов тепла.
Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника.