Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Алтайском крае

Ночные заморозки интенсивностью до -2 градусов продлятся с 24 по 28 мая.
Минусовые температуры ожидаются по востоку и в предгорьях.
Погода в Алтайском крае
В других населенных пунктах Алтайского края с 25 по 27 мая ночью сохранится температура +1...+6 градусов, по западу местами +7...+12 градусов.
Днем в регионе ожидается потепление до +17...+22 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порыв до 14 м/с.
Заморозки, иней.
СС0
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +3...+5 градусов с 25 по 28 мая.
Днем столбики термометров поднимутся до +18...+21 градуса. Осадков не ожидается.
Ветер восточный, 4-9 м/с.