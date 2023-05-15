16 мая
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Жизнь

Сильный прорыв водопровода произошел на одной из улиц Барнаула

Прорыв произошел на ул. Попова, 29 днем 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Прорыв водопровода.
Прорыв водопровода.
Barnaul 22

Из-за разлива воды оказался полностью заблокирован доступ к остановкам и пешеходным переходам.

Нештатную ситуацию устраняет барнаульский водоканал. Сотрудники уже локализовали выход воды, на очереди - земляные работы.

В работах участвует бригада специалистов и три единицы техники.

На время устранения отключат холодную воду в нескольких административных зданиях - на ул. Попова 24б, 24а, 25в и ул. Гущина, 152.

Закончить работы планируют ориентировочно в 6 утра 16 мая.

Ранее барнаульцы начали протестовать из-за решения проложить водопровод через их улицы.

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