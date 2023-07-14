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Жизнь

Сильные порывы горячего ветра ожидают в Алтайском крае 14 июля

О погоде Алтайском крае и Барнауле 13 июля рассказал региональный Гидрометцентр.

Жара. Мужчина.
Жара. Мужчина.
СС0

Погода в Алтайском крае

Жара начнется в регионе уже ночью - +19...+24 градусов, местами в предгорьях до +14 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер очень теплый, юго-западный 2-7 м/с, но местами порывы до 13 м/с.

Днем воздух прогреется аж до +35...+40 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по западу порывы до 20 м/с.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Погода в Барнауле

Ночью температура составит от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха днем - +35...+37 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

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