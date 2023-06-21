Сильные дожди и град в "шквалистом сопровождении" накроют жителей Алтая

Так, ночные грозы в регионе сопровождались градом и ветром до 25 метров в секунду. Однако днем порывы ветра уменьшатся до 11 м/сек с порывами до 18. Температура днем составит 27 градусов тепла.

В Барнауле дневная температура воздуха составит 25 градусов тепла при юго-западном ветре. Преимущественно без осадков.

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества. На спутниковых снимках Земли видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.